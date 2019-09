ANM: Cum va fi vremea in urmatoarele zile

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de vremea rea, in vigoare pana vineri dimineata in toata tara. Cantitatile de apa vor depasi 30 - 40 l/mp in Moldova, Dobrogea si Muntenia. Potrivit ANM, in perioada miercuri ora 18.00 - vineri ora 9.00, va ploua temporar in toata tara. In cursul serii si al noptii de miercuri spre joi, ploile se vor semnala indeosebi in jumatatea de nord a teritoriului. Joi va ploua in toate regiunile, apoi in special in sud-est, est si in zonele montane. Ploile vor avea si caracter de aversa, iar in sudul si in estul tarii trecator vor fi insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, iar in Moldova, Dobrogea, estul Mu ...