ANM: Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna de primavara; recordul de temperatura - 40,8 grade

Luna mai este cea mai călduroasă, dar şi cea mai instabilă lună a primăverii iar perioadele cu zilele însorite şi calde (uneori chiar caniculare) alternează cu perioade cu zile reci şi ploioase, ploile având adesea caracter torenţial, arată Caracterizarea climatică a lunii mai, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit Agerpres.

Temperatura maximă absolută a lunii mai în România este 40,8 grade C, înregistrată la Mărculeşti, în judeţul Călăraşi, în 27 mai 1950. La Bucureşti, temperatura maximă absolută a lunii mai este de 36,9 grade C şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în 13 mai 1958."În perioada 25-28 mai 1950, mai ales în jumătatea de sud a României, în Transilvania şi în centrul şi sudul Moldovei, temperaturile maxime absolute au depăşit 32,0oC la peste 35 de staţii meteorologice", se precizează în documentul citat.La polul opus, temperatura minimă absolută a lunii mai în România este -16 grade C, înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în zilele de 14 şi 15 mai 1940.La Bucureşti, minima absolută a lunii mai este -1,1 grade C, înregistrată în data de 3 mai 2007, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa.Din datele înregistrate în perioada 1961-2018 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, se constată că temperatura medie lunară multianuală (1961-2018) are valori mai mari de 18 grade C în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Valori medii lunare între 16 şi 18 grade C sunt caracteristice Deltei Dunării, zonelor de câmpie şi luncă (Câmpia de Vest, Câmpia Română şi zonelor joase din Moldova şi Dobrogea. Valori medii între 12 şi 16 grade C se întâlnesc în Dealurile Vestice, în Maramureş, Bucovina, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei, dar şi în zonele subcarpatice ale Moldovei şi în Podişul Central Moldovenesc.

În zona montană, dar şi în depresiuni intramontane, valorile temperaturii medii multianuale se situează între 6 şi 12 grade C. La altitudini de peste 1700 m, mediile de temperatură sunt între 2 şi 6 grade C şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali (la peste 2500 m altitudine) se înregistrează temperaturi sub 2 grade C.



Din punct de vedere al precipitaţiilor, luna mai se remarcă prin creşterea intensităţii acestora, ca urmare a apariţiei averselor de ploaie, însoţite uneori şi de descărcări electrice.



"Din datele înregistrate în perioada 1961-2018, la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, se constată că precipitaţiile medii multianuale (1961-2018) din luna mai sunt mai mici de 50 l/m2 doar în Dobrogea. În Câmpia Română şi Câmpia de Vest, în Podişul Moldovei şi vestul Transilvaniei, mediile multianuale de precipitaţii sunt cuprinse între 50 şi

75 l/m2 . În cea mai mare parte a Transilvaniei, în Maramureş, în Bucovina, în zonele subcarpatice şi în zonele montane joase, precipitaţiile medii multianuale se situează în intervalul 75 - 125 l/m2. În zona montană înaltă din Carpaţii Meridionali şi din nordul Carpaţilor Orientali acestea depăşesc 125 - 150 l/m2", precizează specialiştii ANM.



Potrivit sursei citate, cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din mai, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 367,6 l/m2, la Vf. Omu, în anul 1941.



La Bucureşti, cantitatea lunară maximă absolută de precipitaţii din mai este de 259,7 l/m2 înregistrată la Bucureşti-Filaret, în anul 1971. În acelaşi an a fost înregistrată şi maxima absolută lunară la staţia meteorologică Bucureşti-Afumaţi, aceasta fiind 247,7 l/m2 . La Bucureşti-Băneasa, maxima absolută lunară de precipitaţii este 233,4 l/m2 şi a fost înregistrată în 2012.