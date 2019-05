ANM: Prognoza meteo actualizata pentru urmatoarele 30 de zile in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pe o luna, actualizata de ANM, aduce o vreme schimbatoare, caracteristica lunii mai. Apoi, vremea la inceput iunie, prima luna de vara, aduce temperaturi apropiate de 30 grade C. Vremea in Romania a fost capricioasa in luna mai, pe care metorologii o numesc cea mai instabila luna a primaverii. Dupa zile insorite si calde, mult mai calde decat normalul perioadei, vremea s-a schimbat brusc aducand valori termice de iarna, zapezi si inundatii. Prognoza meteo pe o luna, in intervalul 6 mai-3 iunie se poate imparti astfel: doua saptamani cu instabilitate atmosferica crescuta temperaturi mici, precipitatii abundente si alte doua saptamani in care temperaturile cresc in toata Romania, pana la nivelul ...