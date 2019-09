ANM, prognoza meteo. Iata cum va fi vremea

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, in urmatoarele zile, in special in partea de nord a tarii, unde noaptea valorile termice vor ajunge la -4 grade, iar pe timpul zilei nu se vor mai depasi 16 grade, a declarat, marti, Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "A fost o perioada cu temperaturi anormale in sus si va veni o perioada cu temperaturi normale in jos. Deci, de la o vreme mai calda decat in mod normal trecem la o vreme mai rece decat in mod normal. Este bine de semnalat, pentru ca oamenii sa fie pregatiti. Racirea vremii s-a resimtit deja de astazi, mai ales in jumatatea de nord a teritoriului. Avem maxime in nordul ...