ANM, prognoza meteo. Iata cum va fi vremea in primele zile de toamna

toamna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis prognoza pentru primele zile de toamna. Meteorologii anunta vreme frumoasa pentru primele zile de toamna, in unele zone din tara fiind asteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile vor incepe sa scada usor, vremea va fi in continuare calda in tara. In prima zi de toamna, duminica, vremea va fi in continuare calduroasa in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineata si noaptea si numai izolat, dupa-amiaza si seara, in zona de munte, vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice, informeaza meteorologii. „Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe litoral si in timpul ploilor ...