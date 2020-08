ANM: Temperaturi maxime intre 24 si 33 de grade, in urmatoarele doua saptamani

Vremea va fi uşor sub normalul termic în majoritatea regiunilor, în următoarele două săptămâni, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 şi 33 de grade şi probabilitatea de averse la începutul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare, conform estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie. În Banat, în următoarele patru zile, vremea va fi uşor sub normalul termic, cu o medie a temperaturilor maxime între 25 şi 28 de grade. În zilele de 29 şi 30 august, vremea va fi călduroasă, astfel că maximele termice vor fi, în medie, de 31-32 de grade. După acest interval, valorile termice diurne vor fi din nou uşor sub normalul climatologic, media acestora urmând să oscileze între 25 şi 27 de grade. Media valorilor minime de temperatură pe tot intervalul celor două săptămâni va fi cuprinsă, în general, între 14 şi 17 grade. În intervalul 25-26 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi vor fi averse local însemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în unele zile ale intervalului 30 august-5 septembrie. În Crişana, în primele cinci zile, vremea va fi uşor sub normalul termic, cu o medie a temperaturilor maxime între 24 şi 27 de grade. În zilele de 29 şi 30 august, vremea va fi călduroasă, astfel că maximele termice vor fi, în medie, de 30-31 de grade. După acest interval, valorile termice diurne vor fi din nou uşor sub normalul climatologic, media acestora urmând a fi de 25-26 de grade. Media valorilor minime de temperatură pe tot intervalul celor două săptămâni va fi cuprinsă, în general, între 13 şi 16 grade. În intervalul 25-26 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi vor fi averse local însemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în unele zile ale intervalului 29 august-4 septembrie. Vremea va fi uşor sub normalul termic şi în Transilvania, în intervalul 25-28 august, cu o medie a temperaturilor maxime între 24 şi 27 de grade. În zilele de 29 şi 30 august, vremea va fi călduroasă, astfel că maximele termice vor fi, în medie, de 31 de grade. După acest interval, valorile termice diurne vor fi din nou uşor sub normalul climatologic, media acestora urmând a fi de 24-26 de grade. Media valorilor minime de temperatură pe tot intervalul celor două săptămâni va fi cuprinsă, în general, între 11 şi 14 grade. În intervalul 25-26 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi vor fi averse local însemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în unele zile ale intervalului 29 august-5 septembrie. În Maramureş, în intervalul 25-28 august, vremea va fi răcoroasă, cu o medie a temperaturilor maxime între 23 şi 26 de grade. În zilele de 29 şi 30 august, vremea se va încălzi, astfel că maximele termice vor fi, în medie, de 28-29 de grade. După acest interval, valorile termice diurne vor fi din nou uşor sub normalul climatologic, media acestora urmând a fi de 24-25 de grade. Media valorilor minime de temperatură pe tot intervalul celor două săptămâni va fi cuprinsă, în general, între 11 şi 14 grade. În intervalul 25-26 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi vor fi averse local însemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în unele zile ale intervalului 29 august-4 septembrie. Şi în Moldova, până vineri vremea va fi uşor sub normalul termic, cu o medie a temperaturilor maxime între 26 şi 29 de grade. În zilele de 29 şi 30 august, vremea va fi călduroasă, astfel că maximele termice vor fi, în medie, de 32 de grade. După acest interval, valorile termice diurne vor fi din nou uşor sub normalul climatologic, media acestora urmând a fi de 25-27 de grade. Media valorilor minime de temperatură pe tot intervalul celor două săptămâni va fi cuprinsă, în general, între 14 şi 17 grade. În intervalul 25-26 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi vor fi averse local însemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în unele zile ale intervalului 31 august-4 septembrie. În schimb, în Dobrogea vremea va fi predominant frumoasă, iar în prima săptămână şi călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsă între 29 şi 31 de grade. Ulterior nu vor fi variaţii semnificative, astfel încât vremea va fi normală termic, cu o medie regională a temperaturilor maxime în jur de 28 de grade. Temperaturile minime vor avea o evoluţie asemănătoare. În prima săptămână, media acestora va fi mai ridicată, de 18-20 grade, până spre 20 de grade, apoi se va înregistra o scădere uşoară spre 19 grade, valoare medie ce se va menţine până la sfârşitul intervalului. Regimul pluviometric se va menţine deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile în jurul datei de 25 august şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni. În Muntenia, deşi vor fi unele variaţii în evoluţia valorilor termice diurne, vremea va fi călduroasă pe tot parcursul celor două săptămâni de prognoză, chiar caniculară, pe arii restrânse în zonele de câmpie. În aceste condiţii, media valorilor maxime va fi cuprinsă între 29 şi 33 de grade, chiar mai ridicată cu 1-2 grade în ultimele trei zile ale lunii august. Temperaturile minime se vor situa între 15 şi 18 grade, în medie. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată în intervalul 25-26 august şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni. În Oltenia, deşi vor fi unele variaţii în evoluţia valorilor termice diurne, vremea va fi călduroasă pe tot parcursul celor două săptămâni de prognoză, chiar caniculară, pe arii restrânse în zonele de câmpie. În aceste condiţii, media valorilor maxime va fi cuprinsă între 28 şi 31 de grade, chiar mai ridicată cu 1-2 grade în ultimele trei zile ale lunii august. Temperaturile minime se vor situa între 15 şi 18 grade, în medie. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată în intervalul 24-26 august şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni. La munte, până la finalul celor două săptămâni nu sunt prognozate variaţii semnificative în regimul temperaturii. Valorilor termice maxime, mediate la nivelul zonei vor fi de 16-19 grade, uşor mai ridicate în zilele de 29 şi 30 august, iar minimele vor avea medii de 9-11 grade. În intervalul 24-26 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi vor fi averse local însemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.