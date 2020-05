ANM: Valori termice oscilante si instabilitate atmosferica accentuata in majoritatea regiunilor, in perioada 11 - 24 mai

Vremea va înregistra variaţii temporar semnificative, în următoarele două săptămâni (11 - 24 mai), atât pe durata zilelor, cât şi pe parcursul nopţilor, în timp ce probabilitatea de apariţie a ploilor, pe fondul unui grad ridicat de instabilitate atmosferică, va apărea după data de 12 mai, precum şi începând din 17 mai, arată prognoza de specialitate publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În Banat, pe parcursul întregului interval, regimul termic va fi caracterizat de variaţii, temporar chiar semnificative, astfel că zilele cu vreme apropiată de normal sau chiar răcoroasă - pe 12, 14 şi 15 mai şi cu probabilitate mare şi în perioada 21 - 23 mai, când media maximelor va fi de 20 - 24 de grade, vor alterna cu zile calde (în special în 13 mai, în jurul datei de 16 mai şi, posibil, spre sfârşitul intervalului) când după-amiaza vor fi 25 - 28 de grade, mediat regional. Aceleaşi oscilaţii vor avea şi la temperaturile nocturne, dar în marea lor majoritate se vor situa între 8 şi 12 grade, valori mai mici, în medie de 6 - 8 grade, fiind în dimineţile de 13 şi 15 mai şi, posibil, între 20 şi 22 mai. Va ploua local în jurul datei de 12 mai, iar probabilitatea de ploi, în general asociate unui grad mai ridicat de instabilitate atmosferică, va creşte în cea de-a doua săptămână. În Crişana, întregul interval de referinţă va fi caracterizat de variaţii în regimul termic, chiar semnificative, cu alternanţe între zile răcoroase (în 12, 14 şi 17 mai şi cu probabilitate mare şi în perioada 21 - 23 mai) când temperaturile maxime vor fi, în medie, de 17 - 20 de grade şi zile mai calde (în special în 13 mai, în jurul datelor de 16 şi 19 mai), când după-amiaza valorile se vor încadra într-un ecart mediu de 22 - 25 de grade. Aceleaşi oscilaţii vor avea şi temperaturile minime care se vor situa în marea lor majoritate între 8 şi 12 grade, dar cu valori mai mici, în medie de 5 - 7 grade în dimineţile de 13 şi 15 mai şi posibil în perioada 21-22 mai. Va ploua local intervalul 12 - 14 mai, iar probabilitatea de ploi - în general asociate unui grad mai ridicat de instabilitate atmosferică - va fi, din nou, în creştere după data de 17 mai. În Transilvania, pe parcursul întregului interval, deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, media valorilor termice va fi apropiată de normalul acestei perioade din, cu unele zile mai răcoroase în special în nordul regiunii, dar şi cu temperaturi peste cele obişnuite în sud şi vest. Astfel, valorile diurne vor fi de 20 - 24 de grade, mediat regional, chiar mai ridicate în jurul datelor de 14 şi 16 mai. Valori în jurul celor climatologic specifice va avea şi temperatura minimă, cu 7 - 10 grade mediat regional, mai scăzute în dimineaţa de 13 mai, în medie 4 - 7 grade. Probabilitatea de ploi locale va fi relativ ridicată în majoritatea zilelor din intervalul de referinţă, dar în special în zilele de 12, 14 şi 17 mai. În Maramureş, pe parcursul celor două săptămâni, variaţiile termice vor fi destul de importante, astfel că, în zilele cele mai răcoroase, în general în intervalul 12 - 15 mai, temperaturile maxime se vor încadra între 15 şi 18 grade, iar cele mai mari valori vor fi de 22 - 24 de grade, mediat regional. Oscilaţii similare vor avea şi temperaturile nocturne care se vor situa în marea lor majoritate între 7 şi 10 grade, valori mai mici, în medie de 3 - 6 grade, fiind în dimineţile de 13 şi 15 mai. Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicată în majoritatea zilelor din interval, fiind posibile local şi temporar şi manifestări de instabilitate atmosferică mai accentuată. În Moldova, pe durata următoarelor două săptămâni, regimul termic va fi caracterizat de variaţii, temporar chiar semnificative, astfel că zilele cu vreme răcoroasă, local chiar rece pentru această perioadă din an în special în nordul regiunii (cu probabilitate mai mare în 13 şi 15 mai) când media maximelor va fi de 16 - 19 grade, vor alterna cu zile calde când după-amiaza vor fi 22 - 25 de grade, mai ridicate în sudul regiunii. Aceleaşi oscilaţii vor avea şi temperaturile nocturne care se vor situa în marea lor majoritate între 8 şi 11 grade, valori mai mici, în medie de 4 - 8 grade, fiind în dimineţile de 13 şi 15 mai şi posibil în jurul datei de 19 mai. Ploile vor fi asociate manifestărilor de instabilitate atmosferică, astfel că distribuţia acestora va fi neuniformă, pe spaţii mici fiind posibile averse cu caracter torenţial, dar la nivel regional se estimează un regim pluviometric în general deficitar. În Dobrogea, în special pe parcursul primei săptămâni, regimul termic va fi caracterizat de variaţii, chiar semnificative, astfel că zilele cu vreme apropiată de normal şi local chiar răcoroasă (în 13 şi 15 mai) când media maximelor va fi de 17 - 20 de grade vor alterna cu zile calde, în special în 12 şi 14 mai când după-amiaza vor fi 23 - 25 de grade, mediat regional, dar cu valori mai mari în vestul regiunii. Pentru a doua săptămână estimările prognostice indică valori sub cele specifice perioadei la început, cu tendinţa de încălzire în ultimele zile ale intervalului. Uşoare oscilaţii vor avea şi temperaturile nocturne, dar care se vor situa în marea lor majoritate între 10 şi 14 grade, valori în jurul mediilor multianuale. Probabilitatea mai mare pentru ploi va fi asociată manifestărilor de instabilitate atmosferică, iar distribuţia acestora va fi neuniformă, pe spaţii mici fiind posibile averse cu caracter torenţial, dar la nivel regional se estimează un regim pluviometric în general deficitar. Ploi mai frecvente vor fi posibile doar în perioada 17 - 18 mai. În Muntenia, întregul interval de referinţă va fi caracterizat de variaţii în evoluţia regimului termic, chiar semnificative, cu alternanţe între zile cu temperaturi în jurul celor normale în această perioadă din an, respectiv în 13 şi 15 mai şi cu probabilitate mare şi în perioada 18 - 21 mai, când maximele vor fi, în medie, de 22 - 24 de grade şi zile călduroase (în special pe 12, 14 şi 16 mai) când după-amiaza valorile se vor încadra într-un ecart mediu de 26 - 29 de grade. Aceeaşi evoluţie, deşi cu oscilaţii mai puţin importante, vor avea şi temperaturile minime care se vor situa în marea lor majoritate între 9 şi 13 grade, valori în jurul mediilor climatologice. Probabilitatea mai mare pentru ploi va fi asociată manifestărilor de instabilitate atmosferică, astfel că distribuţia acestora va fi neuniformă, pe spaţii mici fiind posibile averse cu caracter torenţial, dar la nivel regional va predomina un regim pluviometric deficitar. Ploi mai frecvente se estimează a fi doar în perioada 17 - 19 mai. În Oltenia, pe parcursul celor două săptămâni, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe între zile cu vreme apropiată de normal (în 13, în 15 mai şi cu probabilitate mare în perioada 19 - 21 mai), cu o medie a maximelor de 23 - 25 de grade, şi zile călduroase (în special 12, 14 şi 16 mai)m când după-amiaza vor fi 26 - 29 de grade, mediat regional. Uşoare oscilaţii vor avea şi temperaturile nocturne, dar în marea lor majoritate acestea se vor situa între 10 şi 14 grade, valori apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi asociate manifestărilor de instabilitate atmosferică şi se vor semnala pe spaţii mici şi, chiar dacă izolat aversele pot avea caracter torenţial, la nivel regional regimul pluviometric va fi deficitar. Precipitaţii frecvente se estimează doar în perioada 17 - 19 mai. La munte, zilele cu vreme caldă când temperaturile diurne vor fi, în medie, de 14 - 18 grade vor alterna cu zile mai răcoroase caracterizate de valori într-un ecart mediu de 10 - 13 grade. Aceleaşi oscilaţii vor avea şi temperaturile minime, dar în marea lor majoritate se vor situa între 4 şi 8 grade, valori mai mici, în medie de 2 - 3 grade, chiar uşor negative în masivele cele mai înalte urmând a se înregistra în dimineaţa de 13 mai. Probabilitatea pentru ploi (în general asociate unui grad mai accentuat de instabilitate atmosferică) va fi relativ ridicată în majoritatea zilelor din intervalul de referinţă, dar în special în zilele de 12 şi 14 mai, când vor fi local şi cantităţi de apă mai însemnate şi, din nou, după 17 mai.