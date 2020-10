ANM: Vremea se raceste accentuat din 31 octombrie. Urmatoarele zile vor fi mai calde decat in mod obisnuit

Dupa o perioada de cateva zile in cursul acestei saptamani, cand valorile termice vor fi mai ridicate decat in mod normal, dupa data de 31 octombrie va urma o racire accentuata, iar precipitatiile vor fi din ce in ce mai prezente, in zonele montane chiar sub forma de lapovita si ninsoare, releva prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 26 octombrie - 8 noiembrie.