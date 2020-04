ANM: Vremea va continua sa se incalzeasca de la o zi la alta, pe durata urmatoarelor doua saptamani

Vremea va fi în continuă încălzire pe parcursul următoarelor două săptămâni (27 aprilie - 10 mai) şi doar în zona montană se va semnala o scădere a regimului termic, în special în primele zile din luna mai, când valorile maxime vor ajunge la 10 grade, iar cele minime la cel mult 3 grade, în medie, arată prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În Banat, în primele zile ale intervalului, temperatura aerului va fi în creştere, până la valori ce se vor situa peste cele climatologic specifice, cu medii ale maximelor de 22 - 25 de grade şi ale minimelor de 7 - 11 grade. În perioada 2 - 4 mai, vremea se va răcori, iar temperaturile diurne, cuprinse într-un ecart mediu de 17 - 20 de grade, vor fi uşor sub cele normale, iar cele nocturne se vor menţine comparabile cu cele din intervalul anterior. Pentru cea de-a doua săptămână de prognoză, estimările indică persistenţa unui regim termic caracterizat de valori mult peste mediile multianuale. În perioada 29 aprilie - 3 mai, temporar va ploua, în averse însoţite de descărcări electrice, dar numai local, în zonele deluroase, şi se vor cumula cantităţi de apă în general moderate. În Crişana, intervalul va debuta cu încălzirea vremii de la o zi la alta, până la valori ce se vor situa peste cele climatologic specifice, cu medii ale maximelor de 21 - 25 de grade şi ale minimelor de până la 11 grade. În intervalul 2 - 4 mai, temperaturile diurne vor fi în scădere şi se vor încadra între 17 şi 20 de grade, valori sub cele normale pentru începutul lunii mai, iar cele nocturne se vor menţine comparabile cu cele din intervalul anterior. În cea de-a doua săptămână de prognoză, estimările indică persistenţa unui regim termic caracterizat de valori mult peste mediile multianuale. De asemenea, în perioada 29 aprilie - 3 mai, temporar vor fi averse şi descărcări electrice, pe plan local, în special în zonele deluroase. În aceste zone, se vor cumula cantităţi de apă în general moderate cantitativ. În Transilvania, în primele zile ale intervalului, vremea va fi în încălzire, astfel că temperatura aerului va ajunge la valori peste cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 19 - 23 de grade şi minime de 6 - 10 grade. În primele nopţi se vor înregistra încă valori negative, în special în depresiuni şi se menţin condiţiile de brumă. Perioada 2 - 4 mai va aduce o scădere a temperaturilor până spre valori diurne sub cele climatologic specifice, între 13 şi 17 grade, iar noaptea se vor înregistra între 2 şi 6 grade, mediat regional. Pentru cea de-a doua săptămână este estimată o încălzire semnificativă a vremii. În perioada 29 aprilie - 3 mai, temporar va ploua, iar local se vor cumula cantităţi de apă în general moderate. Probabilitatea de ploaie va creşte, din nou, spre sfârşitul intervalului de referinţă. În Maramureş, temperatura aerului va fi în creştere, în primele zile ale intervalului, până la valori ce se vor situa uşor peste cele climatologic specifice, cu medii ale maximelor de până la 22 de grade, respectiv ale minimelor ce vor oscila între 6 şi 10 grade. În perioada 2 - 4 mai, vremea se va răcori, temperaturile diurne, de 15 - 17 grade mediat regional, vor fi sub cele normale, iar cele nocturne se vor menţine comparabile cu cele din intervalul anterior. Pentru cea de-a doua săptămână de prognoză, estimările indică persistenţa unui regim termic caracterizat de valori mult peste mediile multianuale. Începând de la finalul lunii aprilie şi până la începutul lunii mai va ploua temporar şi vor fi descărcări electrice. Cantităţi de apă vor fi, în general, moderate, iar probabilitatea de ploaie va creşte, din nou, spre sfârşitul intervalului de referinţă. În Moldova, între 28 aprilie şi 1 mai, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal în această perioadă din an, cu temperaturi maxime ce vor ajunge la valori medii de 22 - 25 de grade, în timp ce minimele vor fi de 6 - 11 grade. Ulterior, în perioada 2 - 5 mai, temperaturile vor scădea, dar la valori apropiate de normal, respectiv ziua - între 16 şi 19 grade, iar noaptea - între 5 şi 9 grade, mediat regional. După 5 mai, tendinţa va fi de încălzire semnificativă a vremii. Probabilitatea de ploaie (averse însoţite şi de descărcări electrice) va fi mai ridicată în perioada 30 aprilie - 3 mai când, local, se pot cumula cantităţi de apă în general moderate, însă mai ales în nordul şi în vestul regiunii. În Dobrogea, până în data de 1 mai, vremea fi în încălzire, astfel că, în special în zona continentală, temperaturile se vor situa peste cele normale ale perioadei, cu medii ale maximelor de 20 - 25 de grade. Valori mai scăzute se vor înregistra cu precădere în primele zile pe litoral. Minimele termice vor fi de 8 - 12 grade. Răcirea vremii ce se va resimţi în zilele de 2 şi 3 mai va determina valori diurne uşor sub mediile multianuale, de 16 - 18 grade, mediat regional. Ulterior, vremea se va încălzi din nou, estimările indicând probabilitatea înregistrării unor valori cu mult peste cele climatologic specifice în prima jumătate a lunii mai. Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicată, în perioada 1 - 4 mai. În Muntenia, intervalul va debuta cu încălzirea vremii de la o zi la alta, până la valori ce se vor situa peste cele climatologic specifice, cu medii ale maximelor de 23 - 25 de grade şi ale minimelor de 8 - 11 grade. În perioada 2 - 4 mai, temperaturile vor fi în scădere şi se vor încadra ziua într-un ecart mediu de 16 - 19 grade, valori sub cele normale pentru începutul lunii mai, iar cele nocturne vor fi de 6 - 9 grade. Pentru cea de-a doua săptămână de prognoză, estimările indică o încălzire semnificativă a vremii. În perioada 30 aprilie - 3 mai, temporar, vor fi averse însoţite şi de descărcări electrice, iar local, în special în zonele deluroase, se vor cumula cantităţi de apă în general moderate. În Oltenia, între 28 aprilie şi 1 mai, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în această perioadă din an, cu temperaturi maxime ce vor ajunge la valori medii de 22 - 25 de grade, în timp ce minimele vor ajunge la 11 grade. Va urma un interval mai răcoros (2 - 5 mai), cu temperaturi însă apropiate de normal, ziua între 16 şi 20 de grade, iar noaptea de 6 - 9 grade, mediat regional. Pentru a doua săptămână de prognoză, tendinţa va fi de încălzire semnificativă a vremii. Sunt prognozate averse însoţite de descărcări electrice în perioada 29 aprilie - 3 mai, dar numai local se pot cumula cantităţi de apă în general moderate, mai ales în nordul regiunii. La munte, până în prima zi a lunii mai, vremea va fi în încălzire treptată, astfel că temperaturile vor ajunge să se situeze peste cele specifice perioadei din an, cu maxime în medie de 9 - 15 grade şi minime negative la altitudini mari. În rest, valorile termice nocturne se vor încadra între 2 şi 5 grade. O scădere de temperatură se va resimţi în intervalul 2 - 4 mai, cu valori diurne de 6 - 10 grade şi pe durata nopţilor între zero şi 3 grade, în medie. Pentru cea de-a doua săptămână, estimările indică posibilitatea unui regim termic cu mult peste cel specific perioadei. Probabilitatea pentru precipitaţii (predominant ploi) va fi mai ridicată în perioada 29 aprilie - 4 mai, când se pot cumula local cantităţi de apă mai însemnate şi, din nou, spre sfârşitul intervalului de referinţă. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)