Anna Lesko, primele declaratii despre despartirea de iubit: "Sunt o mama singura si nu este usor"

La sfarsitul lunii august, showbiz-ul romanesc era zguduit de veste despartirii cuplului Anna Lesko-Dj Vinnie. Atunci, artista a plecat alaturi de copil intr-o vacanta in Turcia, lasand de inteles ca asa isi vindeca ranile. Acum a oferit si primele declaratii!

Anna Lesko este o femeie care nu tine cont de nimic atunci cand vine vorba de fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Mai mult dezbracata de fiecare data, Anna Lesko a primit numeroase critici din partea altor femei, fiind acuzata chiar ca ar o "mama imorala".

Satula de mesajele rautacioase, Anna Lesko a decis sa reactioneze si, printr-un mesaj, a explicat ca nu este o "femeie in captivitate, prinsa in capcana sexualitatii reprimate".

Tot prin intermediul acestui mesaj, Anna Lesko a raspuns la intrebarea pe care o primea cel mai des "Ce o sa zica fiul tau?". Ei bine, artista a explicat cu lux de amanunte, punand in lumina faptul ca Adam primeste o educatie aleasa, ca il iubeste mai mult ca orice si ca ea doar se poarta ca o artista.

In privinta separarii de iubit, Anna Lesko a marturisit ca au existat motive temeinice si ca din viata lui Adam nu va lipsi niciodata tatal lui, DJ Vinnie, chiar daca ea si el nu mai sunt parteneri de viata.

"Am mare grija sa ii insuflu importanta familiiei, rolul meu si al tatalui sau in viata lui, chiar daca nu mai suntem parteneri de viata. Adam este si va fi puntea intre noi, unde ne vom intersecta in interesul fiului nostru (...) Am ales sa ma despart de tatal copilului meu avand motive temeinice. Da, sunt o mama singura si nu este usor, imi castig existenta pe propriile mele speze. Este o meserie frumoasa care iti aduce multa satisfactie emotionala, dar si foarte solicitanta. Sunt o norocoasa si o luptatoare", a scris Anna Lesko pe retelele de socializare.

