Anne Tyler, Hilary Mantel si Colum McCann, pe lista nominalizatilor la Booker Prize

Anne Tyler, Hilary Mantel şi Colum McCann se numără între cei treisprezece autori selectaţi pe lista nominalizaţilor la Booker Prize, care recompensează cel mai bun roman scris în limba engleză şi publicat în Marea Britanie sau Irlanda, porivit news.ro.

Lista lungă a romanelor nominalizate, alese din 162 de titluri publicate între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, cuprinde surprize şi debuturi, scrie The Guardian.

Ea este alcătuită din: „The New Wilderness”, de Diane Cook (SUA), „This Mournable Body”, de Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), „Burnt Sugar”, de Avni Doshi (SUA), „Who They Was”, de Gabriel Krauze (Marea Britanie), „The Mirror and The Light”, de Hilary Mantel (Marea Britanie), „Apeirogon”, de Colum McCann (Irlanda-SUA), „The Shadow King”, de Maaza Mengiste (Etiopia-SUA), „Such a Fun Age”, de Kiley Reid (SUA), „Real Life”, de Brandon Taylor (SUA), „Redhead by The Side of the Road”, de Anne Tyler (SUA), „Shuggie Bain”, de Douglas Stuart (Scoţia-SUA), „Love and Other Thought Experiments”, de Sophie Ward (Marea Britanie), şi „How Much of These Hills is Gold”, de C Pam Zhang (SUA).

Cartea lui Mantel este ultima din trilogia Thomas Cromwell, iar autoarea este acum selectată pentru a treia oară în cursa pentru premiul pe care l-a câştigat de două ori.

„This Mournable Body” al scriitoarei Tsitsi Dangarembga este continuarea romanului „Nervous Conditions” (1988), caracterizată de BBC drept una dintre 100 de cărţi care au modelat lumea.

Maaza Mengiste a fost selectată cu al doilea roman al său, „The Shadow King”, a cărui acţiune este plasată în anul 1935, când Italia a invadat Etiopia.

Noi romane ale unor autori consacraţi, precum Maggie O’Farrell, Curtis Sittenfeld, David Mitchell, Ali Smith, Marilynne Robinson şi Ben Lerner, nu au fost selectate pe lista lungă a Booker Prize.

În schimb, juriul (prezidat de editoarea Margaret Busby) a preferat opt debuturi: Kiley Reid - „Such a Fun Age”, C Pam Zhang - „How Much of These Hills Is Gold”, Brandon Taylor - „Real Life”, Avni Doshi - „Burnt Sugar”, Douglas Stuart - „Shuggie Bain”, Diane Cook - „The New Wilderness”, Gabriel Krauze - „Who They Was” şi Sophie Ward - „Love and Other Thought Experiments”.

Gaby Wood, director literar la Booker Prize Foundation, a declarat că inclusiv juriul a fost suprins de proporţia „neobişnuit de mare” de debuturi selectate: „Este, probabil, evident că poveştile puternice pot veni din locuri neaşteptate şi în forme nefamiliare. Fără îndoială, această listă caleidoscopică serveşte ca memento”.

Busby şi juriul alcătuit din scriitorul Lee Child, poetul Lemn Sissay, criticul Sameer Rahim şi Emily Wilson, profesoară de Studii clasice, au spus că fiecare dintre cele 13 romane alese „are un impact care i-a adus un loc pe lista lungă”.

Lista scurtă va fi dezvăluită pe 15 septembrie, iar câştigătorul premiului în valoare de 50.000 de lire sterline va fi anunţat în luna noiembrie.