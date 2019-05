Annie Lennox a lansat patru piese instrumentale - o avanpremiera a unei instalatii de arta contemporana

Cântăreaţa Annie Lennox a lansat vineri patru piese instrumentale, cuprinse în EP-ul „Lepidoptera”, care reprezintă o avanpremieră a expoziţiei sale inaugurate sâmbătă la Muzeul de Artă Contemporană MASS MoCA din North Adams (Massachusetts), potrivit news.ro.

Cele patru piese sunt interpretate la pian de Lennox şi însumează 34 de minute.

Ele au fost lansate în legătură cu instalaţia „Now I Let You Go…”, a anunţat artista pe contul ei de Twitter.

Lennox descrie muzica ca „o carte poştală ambientală”. Melodiile servesc drept fundal sonor instalaţiei care cuprinde „sute de artefacte din colecţia personală, obiecte găsite de-a lungul vieţii şi efecte personale”.

Proiectul este primul al lui Lennox lansat şi distribuit independent şi urmează albumului „Nostalgia”, lansat în 2014, nominalizat la Grammy.

Piesele au fost interpretate şi înregistrate live în urmă cu câţiva ani. „Este departe de orice înregistrare convenţională pe care am lansat-o, mai ales că nu are nicio parte vocală”, a transmis Lennox într-un comunicat.

Annie Lennox, născută pe 25 decembrie 1954, este cântăreaţă, compozitoare şi activistă, considerată inovatoare, un simbol al excelenţei.

Annie Lennox a primit însemnele Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2011, pentru munca sa în sprijinul celor infectaţi cu HIV şi împotriva sărăciei din Africa.

În 1971, la vârsta de 17 ani, Annie Lennox a părăsit Scoţia după ce a câştigat un loc la Royal Academy of Music in London. L-a întâlnit pe Dave Stewart, cu care a cântat în formaţia The Tourists, având succes în Marea Britanie, Europa şi Australia.

În 1979, după destrămarea trupei, Lennox şi Stewart au decis să formeze duo-ul Eurythmics. Ei au lansat primul album, „In the Garden”, în 1981, însă faima au dobândit-o cu al doilea album, „Sweet Dreams Are Made Of This”, în 1983, când Eurythmics a devenit un fenomen muzical. Duo-ul a lansat nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii.

În 1990, Annie Lennox a lansat primul ei album solo, intitulat „Diva” - ce include piesele „Why”, „Walking On Broken Glass” şi „Little Bird” -, care a intrat în topuri pe primul loc în Marea Britanie. Albumul a fost vândut în 6 milioane de copii în toată lumea (cu 2 ,5 milioane, în Statele Unite).

I-au urmat discurile „Medusa”, în 1995, „Bare”, în 2003, şi „Songs Of Mass Destruction”, în 2007. Acesta din urmă include „SING”, o piesă cu puternic mesaj prin care Annie Lennox a vrut să atragă atenţia asupra pandemiei HIV/SIDA din ţările din sudul Africii, unde copiii şi femeile au fost cei mai afectaţi.

Annie Lennox a fost invitată, în 2003, la Cape Town, pentru a participa la concertul inaugural al campaniei lui Nelson Mandela „46664 HIV”.

Annie Lennox a câştigat, printre altele, opt Brit Awards, patru premii Grammy, un Glob de Aur şi un Oscar (în 2004).