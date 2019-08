Anonimul 2019 – Prezenta lui Sergei Loznitsa, oportuna in vremuri in care lipsa de respect, coruptia si agresivitatea politiei se fac simtite

Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul a început luni seară cu proiecţia în premieră în România a celui mai recent lungmetraj al americanului Jim Jarmusch, „The Dead Don't Die”. În deschiderea evenimentului, directorul festivalului, Miruna Berescu, a vorbit despre invitatul special al celei de-a 16-a ediţii, cineastul ucrainean Sergei Loznitsa, ale cărui filme fac referire la toate locurile din lume în care se fac simţite lipsa de respect pentru om, corupţia, indiferenţa şi agresivitatea, mai ales a poliţiei şi a altor organe de stat care ar trebui de fapt să ne apere, scrie news.ro.

„Câteodată mă gândesc că trăim cu toţii nişte timpuri în care ne întrebăm ce vom face mâine, dacă vom mai fi sau cum vom mai fi. Tocmai pentru că vorbim despre aceste timpuri foarte complicate şi grele pe care le trăim, cred că este exact momentul în care regizorul ucrainean ar fi trebuit să vină la Anonimul datorită filmelor pe care le face”, a spus Miruna Berescu în deschidere.

Ea l-a caracterizat pe Loznitsa ca fiind un regizor de film documentar „care are multe de spus şi, din punct de vedere estetic, se exprimă într-un mod cu totul aparte”.

Dintre cele 21 de documentare şi patru lungmetraje de ficţiune pe care le-a realizat, la Anonimul vor rula şapte creaţii ale lui - patru lungmetraje de ficţiune („My Joy”, „In the Fog”, „A Gentle Creature” şi „Donbass”) şi trei documentare („Maidan”, „Austerlitz” şi „The Trial”). Proiecţiile vor fi urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Cinci dintre ele vor rula în prezenţa regizorului, care va participa la discuţii cu publicul. El va ridica joi seară Trofeul Anonimul pentru contribuţia la frumuseţea cinematografiei universale.

„În această perioadă, filmele lui sunt foarte greu de văzut. La prima vedere, pare că Loznitsa vorbeşte despre Rusia contemporană şi din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar poate că de fapt vorbeşte despre toate locurile din lumea asta în care lipsa de respect pentru om, corupţia, lipsa de interes, indiferenţa, agresivitatea, mai ales a poliţiei şi a altor organe de stat care ar trebui de fapt să ne apere, se fac simţite. Cred că este foarte important să vedem aceste filme acum, împreună, şi poate din discuţia cu cineastul ne găsim nişte răspunsuri – cum să ieşim cumva, cândva, din negrul în care suntem acum”.

Sâmbătă, cineastul ucrainean va susţine un masterclass.

Festivalul Anonimul se va încheia sâmbătă seară, când vor fi desemnaţi câştigătorii – în baza votului publicului.

Şase producţii au fost selectate în competiţia de lungmetraje a festivalului. Ludmila Cvikova, selectorul festivalului, a ales: „Working Woman” (r. Michal Aviad, Israel, 2018), „The Best of Dorien B.” (r. Anke Blondé, Belgia, 2019), „Transnistra” (r. Anna Eborn, Suedia - Danemarca - Belgia, 2019), „The Father” (r. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria - Grecia, 2019), „Tehran: City of Love” (r. Ali Jaberansari, Iran - Marea Britanie - Olanda, 2019) şi „Monştri.” (r. Marius Olteanu, România, 2019).

Dacă „The Father” a fost recompensat anul acesta cu Globul de Cristal la Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary, „Monştri.” a fost parte din competiţia Forum a Berlinalei 2019, iar „Transnistra” a fost premiat la Göteborg şi Rotterdam.

Douăsprezece scurtmetraje româneşti vor concura în festival, între ele aflându-se filme semnate de Anca Damian, Adrian Silişteanu, Ioachim Stroe şi Adi Voicu.

Tot 12 filme au fost alese şi pentru competiţia de scurtmetraje internaţionale. Între ele, producţii din Spania, Franţa, Italia, Olanda şi Ungaria.