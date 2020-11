'Another Round', cu Mads Mikkelsen in rol principal, propunerea Danemarcei pentru o nominalizare la premiile Osacar 2021

Filmul „Another Round/ Druk”, regizat de Thomas Vinterberg, cu Mads Mikkelsen în rol principal, este propunerea Danemarcei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, anunță news.ro.

Inclus în selecţia Cannes 2020 şi nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, „Another Round” reuneşte o bună parte din echipa „The Hunt” (2012), care a fost selectat în competiţia de la Cannes şi nominalizat la Globurile de Aur şi Oscar. Este vorba despre scenaristul Tobias Lindholm şi actorii Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen şi Lars Ranthe.

Din distribuţie face parte şi Magnus Millang, care a mai putut fi văzut în dramele lui Vinterberg „The Commune” (2016) şi „The Command” (2018).

„Another Round” porneşte de la teoria conform căreia ne naştem cu o cantitate mică de alcool în sânge şi că o uşoară stare de ebrietate ne deschide mintea spre lumea din jurul nostru, reducându-ne problemele şi sporind creativitatea.

La ediţia de anul acesta a Festivalului de la San Sebastián, cei patru protagonişti - Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang şi Lars Ranthe - au primit trofeul pentru interpretare masculină.

Lungmetrajul lui Vinterberg a fost preferatul publicului de la BFI London Film Festival 2020.

El a fost ales dintr-o listă scurtă de trei producţii, din care au făcut parte „A Perfectly Normal Family”, de Malou Reymann, şi „Shorta”, de Anders Ølholm şi Frederik Louis Hviid.

Între ţările care şi-au anunţat propunerile se numără Lesotho („This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”), Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.