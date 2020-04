ANPC a inchis doua piețe din București, pentru ca erau prea aglomerate. Autoritatea promite mai multe controale

Piața Gorjului și Piața Titan 2- Miniș au fost închise, iar în alte două cazuri au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei, după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat modul în care comercianții îndeplinesc prevederile Ordonanțelor militare adoptate până în acest moment. ANPC anunță intensificarea controalelor, scrie stiripesurse.ro. „S-a dispus The post ANPC a închis două piețe din București, pentru că erau prea aglomerate. Autoritatea promite mai multe controale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.