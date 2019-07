ANPC:Amenzi de 35.000 lei in urma controalelor la 5 unitati de distributie-depozitare-comercializare a apelor minerale si bauturilor racoritoare,din Bucuresti si Ilfov

Comisarii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 3-5 iulie 2019, la cinci unităţi de distribuţie - depozitare - comercializare a apelor minerale naturale şi a băuturilor răcoritoare, amplasate în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, amenzi de 35.000 lei, conform unui comunicat al ANPC remis, vineri, AGERPRES. Verificările urmează să continue pentru o parte din operatorii economici controlaţi la începutul săptămânii viitoare. Printre deficienţele constatate la momentul controlului au fost: depozitarea băuturilor răcoritoare la temperaturi mai mari de 40 grade C (în timpul de control au fost constatate temperaturi de 48-50 grade C, în depozite); depozitarea apelor minerale naturale şi a băuturilor răcoritoare sub incidenţa directă a razelor solare, la temperaturi mai mari de 40 grade C; depozitarea de ape minerale naturale şi băuturi răcoritoare în vederea încărcării şi distribuirii în autovehicule specializate carosate cu prelată impermeabilă în interiorul cărora s-au constatat temperaturi mai mari de 40 grade C. "Ca urmare a acţiunilor de control întreprinse, au fost dispuse măsuri de retragere de la comercializare şi din circuitul consumului uman a unei cantităţi de 57.000 litri de ape minerale naturale şi de băuturi răcoritoare în valoare totală de 231.000 lei. Dat fiind că ne aflăm în plin sezon torid al perioadei estivale, marcat de o creştere considerabilă a consumului acestor categorii de produse, ANPC va continua verificările în domeniul băuturilor răcoritoare şi apelor minerale şi le va extinde la nivelul întregii ţări", se menţionează în comunicat. Controlul a fost efectuat de comisari din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Regiunea Bucureşti-Ilfov şi ai Biroului de Control şi Supraveghere Piaţă, Produse Alimentare, coordonaţi de directorul general, Paul Silviu Anghel, şi de comisarul şef adjunct al Municipiului Constanţa, Horia Constantinescu, în calitate de coordonator al Corpului de Control al preşedintelui ANPC.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Daniela Juncu)