ANPC: In ce conditii se tin apele minerale naturale si apele de izvor. Sanctiuni de aproape 1.500.000 lei

Sancțiuni de aproape 1.500.000 lei aplicate de ANPC în urma controlului privind respectarea prevederilor legale privind modul de comercializare și etichetare, prezentare și publicitate a apelor minerale naturale și a apelor de izvorAvând în vedere, printre altele, acțiunile de control desfășurate în perioada 03 – 05.07.2019 de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în coordonarea domnului Președinte al ANPC, Horia-Miron Constantinescu, la acel moment Comisarul Șef Adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, și a domnului Paul Silviu Anghel, Director General al ANPC, în unități de distribuție – depozitare – comercializare a apelor minerale naturale și a băuturilor răcoritoare, amplasate în Municipiul București și județul Ilfov și a deficiențelor grave constatate cu acest prilej, programul de control trimestrial, precum și în considerarea rolului esențial al ANPC în supravegherea pieței din România, în perioada 24.06-12.07.2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin organele sale teritoriale, a desfășurat tematica de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la modul de comercializare, etichetare, prezentare și publicitate a apelor minerale naturale și a apelor de izvor.Controlul s-a desfășurat în toate județele țării și în Municipiul București, rezultând următoarele:Au fost controlați 803 operatori economici (112 distribuitori, 18 producători, 643 magazine și 30 stații de distribuție carburanți), constatându-se abateri la 423 dintre aceștia ( 52,68%);A fost verificată o cantitate de circa 3715011 litri apă minerală naturală și apă de izvor, constatându-se că 371082 litri (10 %) din cantitatea controlată nu respectau prevederile legale în vigoare privind protecția consumatorilor.Urmare deficiențelor constatate, organele de control au dispus următoarele măsuri:oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a unei cantități de 48992 litri de apă minerală naturală și apă de izvor îmbuteliată în valoare de 87407 lei care era depozitată în condiții improprii (temperatura peste cea impusă de producători și sub acțiunea directă a razelor solare), care prezenta data durabilității minimale depășită sau care prezentau caracteristici organoleptice neconforme;oprirea temporară de la comercializare a 291837 litri apă minerală naturală și apă de izvor în valoare de 460129 lei până la remedierea neconformităților constatate;aplicarea a 464 sancțiuni contravenționale constând în 214 avertismente și 250 amenzi însumând 1.410.500 lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.Dintre abaterile constatate menționăm:Comercializarea de produse cu parametrii neconformiNerespectarea condițiilor de depozitare și păstrare indicate de producătoriComercializare de ape minerale naturale cu data durabilității minimale depășităLipsa elementelor de identificare si caracterizareÎnscrisuri incomplete sau incorecteInformații greu lizibileInformații menite a induce in eroare consumatoriiÎnscrierea incorecta a datei durabilității minimaleLipsa etichetării apelor minerale naturale destinate alimentației sugarilorLipsa traducerii sau traducerea eronata in limba romanaComercializarea de ape îmbuteliate în ambalaje deteriorateLipsa afișării prețului de vânzare și/sau a prețului pe unitatea de măsură sau neafișarea acestora în mod vizibilLipsa afișării prețului de comercializareNeafișarea prețului pe unitatea de măsurăPractici comerciale incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii”Supravegherea pieței este o activitate continuă, iar comercianții care încalcă legea trebuie să fie conștienți că există o nouă abordare în actul de control, una unitară, de toleranță zero față de orice abatere. Nu mai vrem ca inconștiența și indiferența unor comercianți să ne afecteze viețile în niciun fel”, a declarat domnul Horia-Miron Constantinescu Președinte al ANPC.Acordați o atenție deosebită când cumpărați ape minerale naturale și ape de izvor asupra modului de prezentare a ambalajului, asupra etanșeității recipientelor;Acordați o atenție deosebită aspectului produselor în ceea ce privește prezenta suspensiilor care pot proveni de la nerespectarea temperaturilor de depozitare/expunere ;Acordați atenție condițiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere cât și la domiciliu atunci când producătorul impune condiții în acest sens;Citiți cu atenție înscrisurile de pe etichete și cumpărați numai acel produs care corespunde preferințelor și necesităților dumneavoastră:La cumpărarea produselor alimentare solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți sa reclamați calitatea/siguranța unui produs.Sursă foto: ANPC