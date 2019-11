ANRE a amendat furnizorii de energie cu peste 1,5 milioane de lei, in 2019

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat, pe parcursul acestui an, amenzi contraventionale in valoare de 1,545 milioane de lei, ca urmare a nerespectarii prevederilor legale privind schimbarea furnizorului si utilizarea unor practici comerciale incorecte din partea acestora, arata datele reglementatorului, publicate miercuri.