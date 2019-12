ANRE a amendat Transelectrica si alți producatori de energie: Cum și-au batut joc de romani

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a amendat Transelectrica şi unii producători de energie electrică pentru faptul că au abuzat de poziţia lor dominantă în piaţă, în 2018, a declarat, miercuri, preşedintele instituţiei, Dumitru Chiriţă, anunță AGERPRES.

El a prezentat în Parlament, în faţa comisiilor de specialitate reunite, raportul de activitate al ANRE pentru anul 2018.

"Pentru că legea ne obligă să avem o activitate de investigaţie pe piaţa de energie electrică şi gaze naturale, am reuşit în 2018 să realizăm un serviciu de investigaţii care până atunci nu exista deloc, serviciu de investigaţii care în 2018 a fost pentru prima dată prezent pe piaţa de energie electrică. Am realizat o primă investigaţie, unde am sancţionat o parte dintre producători şi Transelectrica pentru poziţii de abuz dominant în piaţă", a spus Chiriţă.

El a arătat că, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului european nr. 943, la 1 ianuarie 2020, această activitate de investigaţie a ANRE trebuie să se dezvolte.

"Aceasta, pentru a evita abuzul de poziţie dominantă al unor producători sau al unor furnizori in domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale", a precizat şeful ANRE.

Potrivit acestuia, ANRE a dat amenzi în 2018 în valoare de 19,7 milioane de lei, inclusiv pentru faptul că unii producători nu au pus pe piaţă întreaga cantitate de energie disponibilă, aşa cum prevede legea.

"Totodată, activitatea de control s-a intensificat în privinţa sancţionării comportamentelor care nu sunt încadrate în prevederile legale. Am dat amenzi în 2018 de 19,7 milioane de lei. Am remarcat ca element de noutate în anul 2018 faptul că producătorii, la un moment dat, au refuzat să oferteze pe piaţă energia electrică disponibilă şi am sancţionat o parte dintre producători. Am câştigat definitiv procesele cu aceştia şi, practic, aceste sancţiuni au fost binemeritate, pentru că am corectat comportamentul producătorilor care, din punctul nostru de vedere, a fost unul abuziv", a continuat preşedintele ANRE.

El a menţionat şi că, în 2018, ANRE a fost acreditată de Agenţia de Cooperare a Reglementatorilor din Energie (ACER) pentru a avea acces la datele altor autorităţi de reglementare şi ale ACER.

Chiriţă a mai spus, în faţa parlamentarilor, că ANRE a colectat până în prezent 606 milioane de lei din contribuţia de 2% din cifra de afaceri a companiilor energetice, instituită prin OUG 114/2018.

"Aceste sume vor fi utilizate, potrivit legii, pentru organizarea şi funcţionarea ANRE. Banii nu pot fi folosiţi în alte scopuri", a precizat oficialul autorităţii.