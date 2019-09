Ansamblul de dansuri gerrmane din cadrul scolii gimnaziale ''Alexandru cel Bun'' din Iasi a participat la festivalul „Alfabetul Convietuirii”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 20 – 22 septembrie 2019, trupa de dansuri germane ENZIAN a participat la Ploiesti, la Festivalul „Alfabetul Convietuirii”. Activitatile s-au derulat in cadrul proiectului initiat de Uniunea Elena din Romania, desfasurat sub Inaltul Patronaj al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Formatia de dansuri germane ENZIAN din Iasi s-a infiintat in anul 2014 cu elevi ai Scolii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” din Iasi. Au dansat la inceput, timid, emotionati, dar cu daruire. Acum, au un palmares bogat, participand la manifestari cultural-artistice cum ar fi: Festivalul International al Educatiei, Festivalul de Folclor „Cant si Joc de pretutindeni”, October Fest, Intalnir ...