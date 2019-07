Ansamblul Folcloric Studentesc ''Doina Carpatilor''- FOTO

ansamblu folcloric 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ansamblul Folcloric Studentesc „Doina Carpatilor“ a participat la Festivalul International de Folclor „Ciudad de Lorca“ organizat de Grupul de Folclor „Coros y Danzas“ din Lorca in perioada 27 iunie – 3 iulie 2019 si la Festivalul International de Folclor „XXXVII Jornadas Folcloricas Nazarenas Internationales“ organizat de Grupul Dos Hermanas din Sevilla in perioada 3 iulie – 9 iulie 2019. Prin participarea ansamblului nostru la cele doua festivaluri internationale am valorificat cultura traditionala romaneasca si am reprezentat cu mandrie Casa de Cultura a Studentilor din Iasi si Ministerul Tineretului si Sportului. Suntem onorati ca am ...