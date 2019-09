Ante Puljic, dupa Dinamo - Voluntari: 'Trebuie sa credem ca ne putem califica in play-off-ul Ligii 1'

Ante Puljic (31 de ani) a adus victoria lui Dinamo în partida cu FC Voluntari (scor 2-1), dar a recunoscut, la interviurile de la final, că echipa sa nu a arătat un fotbal prea bun, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Digi 24 pe făraș! Amenda uriașă primită din partea CNA

Deși în ultimele etape Dinamo a început să obțină rezultate pozitive, meciul următor o întâlnește pe FCSB, iar Puljic a accentuat faptul că duelul va fi mult mai dificil. Dinamo are și probleme de lot. Mulți jucători sunt accidentați și mai au nevoie de timp până vor putea ajuta echipa să își îndeplinească obiectivul, calificarea în play-off-ul Ligii 1. ”Am marcat un gol de 3 puncte. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să marchez și să luăm toate punctele. Nu am jucat chiar bine azi, dar e nevoie și de noroc când nu îți merge jocul. Sperăm să jucăm mai bine data viitoare, să ne revenim. A fost un test bun pentru meciul cu FCSB.

Citește și: De ce a încercat Dan Barna să ascundă salariul soției? Suma este impresionantă

Am nevoie de meciuri în picioare, sper să ajung la forma fizică optimă. Mă simt din ce în ce mai bine. E important că am luat cele 3 puncte, trebuie însă să dăm mai mult. Trebuie să muncim ca să nu mai avem emoții pe final. Toată lumea se aștepta să avem un meci mai ușor, să câștigăm la o diferență mai mare. Trebuie să credem că ne putem califica în play-off. Mulți jucători se întorc după accidentări și nu e deloc simplu. Lumea se așteaptă la mai mult de la noi, dar e nevoie de timp. Jucăm pentru suporteri, dar e important să fie și ei alături de noi. Sper să îi mulțumim prin rezultatele noastre din etapele următoare”, a declarat Ante Puljic la Telekom Sport.

Citește și: De ce a încercat Dan Barna să ascundă salariul soției? Suma este impresionantă

Dinamo - Voluntari a fost partida care a deschis etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Ligii 1. Gruparea pregătită de tehnicianl Dușan Uhrin a câștigat cu 2-1, după ce Montini și Puljic au punctat în poarta ilfovenilor. Balaur a încris unicul gol al Voluntariului.