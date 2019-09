Ante Puljici: Dinamo este singura echipa la care pot juca in Romania

Fundaşul central croat Ante Puljici a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Dinamo este singura echipă la care poate juca în România, subliniind că i-a plăcut la gruparea dinamovistă şi când a jucat în sezonul 2015-2016, potrivit news.ro

"Mâine jucăm contra FC Voluntari, nu va fi uşor, dar trebuie să dăm totul, pentru că avem nevoie de cele trei puncte şi de victorie. Mă bucur că m-am întors, mi-a plăcut la Dinamo şi de prima dată. Îmi place România, Bucureştiul, vreau să continui de unde am rămas şi să fac lucruri bune. Am început să jucăm mai bine şi sper să ajungem acolo unde ne dorim, în play-off. În acest sezon, FCSB nu m-a căutat, sezonul trecut da, dar acum nu. Dinamo este singura echipă la care pot juca în România, pentru că dacă oamenii te iubesc, atunci mie îmi place asta. Mai sunt 4-5 jucători din prima perioadă în care am fost aici. Îmi place noul antrenor, vorbeşte mult cu noi, dar şi noi, jucătorii, trebuie să dăm mai mult pentru rezultate mai bune. Am venit aici pentru că Dinamo este cel mai bun club din România şi merită să fie în primele locuri ale clasamentului", a declarat Puljici.

Dinamo va evolua, vineri, cu FC Botoşani, în etapa XI-a a Ligii I, de la ora 20.30.