Antena 3: ALDE se retrage azi de la guvernare. Ponta susține ca 6 parlamentari vor demisiona din PSD

Antena 3 a dezvăluit că formațiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu va ieși azi de la guvernare, urmând să facă alianță cu partidul lui Victor Ponta, care a anunțat că 6 parlamentari din PSD vor trece la Pro România. Postul de știri a anunțat că decizia a fost luată de liderii ALDE imediat după întâlnirea în coaliție