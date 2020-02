Antena 3: Plangerea impotriva doctorului Beuran, depusa mai intai la DGA. Ce post voia denunțatoarea. Informații exclusive din REFERATUL procurorilor

Plângerea penală împotriva doctorului Mircea Beuran a fost depusă de denunțătoarea sa, un medic care își dorea să rămână titular pe post la spitalul Floreasca, la Direcția Generală Anticorupție din cadrul MAI, nu direct la DNA. Dezvăluirile despre cum a decurs acest dosar până la momentul reținerii medicului Beuran au fost făcute în exclusivitate în The post Antena 3: Plângerea împotriva doctorului Beuran, depusă mai întâi la DGA. Ce post voia denunțătoarea. Informații exclusive din REFERATUL procurorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.