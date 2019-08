Antena 3: Viorica Dancila s-a certat cu Eugen Teodorovici in ședința de guvern

Premierul Viorica Dăncilă și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-ar fi certat în ședința de guvern de marți, conform unor surse citate de postul de televiziune Antena 3. Tensiunile și discuțiile în contradictoriu au început înainte de ședință și au continuat în timpul ședinței Executivului. Motivul disputei ar fi fost că premierul nu a acceptat să The post Antena 3: Viorica Dăncilă s-a certat cu Eugen Teodorovici în ședința de guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.