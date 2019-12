Anthony Joshua l-a invins pe Andy Ruiz Junior in lupta anului din boxul mondial! Video

Anthony Joshua a redevenit "regele greilor" dupa ce si-a luat revansa in fata lui Andy Ruiz Junior si a reintrat in posesia celor patru titluri mondiale pierdute in luna iunie. Spre deosebire de prima lupta, cand a pierdut prin TKO in runda a saptea, pugilistul britanic a preferat acum sa boxeze mult mai rezervat, asumandu-si putine riscuri