Anti-rasism: Un celebru brand iși schimba numele, dupa aproape 80 de ani

Celebra marcă de orez Uncle Ben’s, veche de 80 de ani și care a fost, vreme de mai multe decenii, cea mai vândută marcă de orez din America, își va schimba numele în „Ben’s Original”, scrie BBC. Produsul este prezent și în România.

Motivul? Protestele globale împotriva rasismului: negrilor din sudul Statelor Unite nu li se vorbea cu formula „domnule”, ci cu apelativul ”unchi (uncle)”, mai puțin respectuos.

Simbolul brandului este un chelner negru. Și acesta va dispărea de pe ambalaj.

Patronii brandului au mai anunțat că vor oferi finanțări de două milioane de dolari pentru negrii care vor să devină bucătari de top.

Cartea "Zece negri mititei” de Agatha Christie, cel mai bine vândut roman polițist din istorie, nu se va mai intitula astfel în noua sa versiune din limba franceză, a anunţat în august postul radiofonic RTL, citat de AFP. Noua ediţie va purta titlul "Ils etaient dix", au dezvăluit reprezentanţii acestei edituri. De asemenea, cuvântul "negru", care era citat de 74 de ori în versiunea originală, nu mai apare deloc în noua traducere a cărţii, realizată de Gerard de Cherge. "Atunci când cartea a fost scrisă, limbajul era diferit şi erau folosite cuvinte care astăzi sunt uitate", a declarat James Prichard, directorul companiei care deţine drepturile literare şi mediatice asupra cărţilor scrise de Agatha Christie.

"După părerea mea, Agatha Christie avea ca obiectiv principal să îi distreze pe oameni, nu i-ar fi plăcut ideea ca cineva să fie rănit de una dintre frazele sale (...) şi acest lucru are sens pentru mine: nu aş vrea ca un titlu să abată atenţia de la munca ei. Dacă o singură persoană resimte acest lucru, atunci ar fi deja prea mult! Nu trebuie să mai folosim termeni care riscă să rănească", a insistat James Prichard.

Romanul a fost scris în 1938 de Agatha Christie şi publicat în Marea Britanie în 1939, iar ediţia sa în franceză a apărut în 1940. Titlul original al cărţii a fost "Ten Little Niggers".

Franţa era una dintre ultimele ţări din lume care foloseau încă termenul de "negru" în titlul acestei cărţi celebre. În Statele Unite, din motive legate de evitarea unor acuzaţii de rasism, romanul era publicat sub titlul "And Then There Were None" ("Şi n-a mai rămas niciunul") de mai multe decenii.

Insula pe care se desfăşoară intriga cărţii şi care se numea "Insula negrului" a devenit în noua versiune "Insula soldatului".

Anunţul despre modificarea titlului acestui roman scris de Agatha Christie a provocat numeroase reacţii pe reţelele de socializare. "În urmă cu câteva luni, eram mii de oameni care râdeam din toată inima de inculţii care se declarau indignaţi de acest titlu. De acum înainte, incultura triumfă şi domneşte #ZeceNegriMititei", a scris filosoful Raphael Enthoven într-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter.