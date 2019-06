Antibiotice a desemnat castigatorii ''Perform a+'', 2019 - FOTO

Antibiotice a desemnat castigatorii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 21 iunie, programul “Perform a+” destinat tinerilor farmacisti pasionati de domeniul cercetarii farmaceutice, derulat de compania Antibiotice, si-a desemnat performerii la finalul celei de-a IV editii. Initiat in anul 2016 in parteneriat cu UMF „Grigore T. Popa” Iasi, proiectul “Perform a+” urmareste sa insufle tinerilor farmacisti si studentilor la Farmacie pasiunea pentru industria farmaceutica si activitatile pe care le implica dezvoltarea unei cariere in domeniu. Timp de 10 saptamani, un grup de 10 studenti farmacisti, doctoranzi si masteranzi la Farmacie, selectati in prealabil, au urmat sesiuni de instruire teoret ...