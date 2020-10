Antibiotice Iasi a castigat licitatia pentru a livra statelor UE medicamente pentru Covid-19

Antibiotice Iaşi a câştigat licitaţia organizată de Comisia Europeană pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilină/acid clavulanic – pulbere sterilă injectabilă) şi va livra, la solicitarea ţărilor europene, 2,75 milioane de flacoane, într-un interval de 12 luni, a transmis vineri compania. Comisia Europeană a finalizat recent licitaţia prin care asigură ţărilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea […] The post Antibiotice Iaşi a câştigat licitaţia pentru a livra statelor UE medicamente pentru Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.