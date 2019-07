Antibiotice Iasi devine al 15-lea membru al Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa

Compania Antibiotice Iaşi devine al 15-lea membru al Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), organizaţie înfiinţată în noiembrie 2018, se arată într-un comunicat al producătorului de medicamente remis miercuri AGERPRES.

"Suntem printre primele companii listate la bursă şi am fost întotdeauna orientaţi spre dezvoltare şi creşterea transparenţei faţă de acţionarii noştri. Asocierea cu ARIR, alături de cele mai mari companii listate, vine în completarea strategiei noastre de a îmbunătăţi calitatea relaţiei cu investitorii şi de a crea valoare pentru acţionari", a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice, citat în comunicat.Antibiotice are în portofoliu peste 150 medicamente generice pentru pacienţii cu boli infecţioase, dar şi pentru cei ce suferă de patologii cardiovasculare, dermatologice, digestive, ale sistemului nervos central şi pentru sănătatea femeii.Compania exportă produse în peste 70 de ţări şi este lider mondial pentru producţia de Nistatină, precizează sursa citată."Antibiotice devine al 15-lea membru al ARIR şi primul din industria farmaceutică. Ne bucură amploarea şi diversitatea pe care o câştigă singura asociaţie pentru relaţia cu investitorii din România. Cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea dintre companii şi investitori, diversitatea sectorială din cadrul asociaţiei contribuie la creşterea expertizei şi la o mai bună aplicare a celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi guvernanţă corporativă în diverse industrii. Creşterea transparenţei şi responsabilităţii sociale sunt priorităţi ale comunităţii noastre", a afirmat Daniela Şerban, preşedinte ARIR.ARIR a fost înfiinţată în noiembrie 2018 şi are ca membri companii listate, companii cu potenţial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesionişti în relaţia cu investitorii, precum şi consultanţi. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori Bucureşti, ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management - suc. Bucureşti, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Şerban, Cosmin Răduţă şi Tony Romani, în timp ce Electrica şi OMV Petrom s-au alăturat ca Membri Asociaţi şi INNOVA Project Consulting ca Membru Afiliat.