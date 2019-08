Antibiotice - Rezultate financiare Semestrul I 2019

antibiotice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veniturile din vanzari si profitul obtinute de compania Antibiotice (index BVB: ATB) in semestrul I 2019 au inregistrat valori in crestere comparativ cu cele din perioada similara a anului 2018. Conform rezultatelor financiare comunicate Bursei de Valori Bucuresti, veniturile din vanzari aferente semestrului I ale anul 2019 sunt in valoare de 172,39 milioane lei mai mari cu 9% in comparatie cu valoarea de 157,70 milioane lei inregistrata in perioada similara a anului trecut. Profitul brut inregistrat de Antibiotice Iasi in primul semestru al anului 2019 are o valoare mai mare cu 20% in comparatie cu cea inregistrata in perioada similara a anului 2018, in timp ce profitul dupa impozitare a inregistrat de ...