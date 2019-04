Anton Anton se apara de moțiune - Parlamentarii PNL au redus limba romana la prea puține cuvinte și substanța

Anton Anton a declarat, în cadrul dezbaterii moțiunii prin care liberalii îi cer demisia, că textul moțiunii nu poate fi numit document pentru că este plin de injurii și anunță sfârșitul lumii. Ministrul Energiei a mai spus că aleșii PNL „au redus limba română la prea puține cuvinte și substanță” potrivit mediafax.

„Am audiat un text ușor îmbunătățit față de textul moțiunii. Am parcurs textul moțiunii pe care nu prea știu cum să îl numesc. Dacă i-aș spune document ar fi prea mult pentru un text plin de injurii și care anunță sfârșitul lumii. O analiză nu i-aș putea spune pentru că prezintă destul erori. Parlamentarii PNL au redus limba română la prea puține cuvinte și substanță. Așadar, stimați parlamentari PNL niciodată reproșurile nu au ținut loc de fapte bune. Prin afirmațiile pe care le-ați făcut nu ajutați pe nimeni, nu ajutați țara. Dimpotrivă. Înțeleg că prin moțiune, acoperiți un handicap în a îi ajuta pe români”, a afirmat Anton Anton, în plenul Camerei Deputaților, unde este dezbătută moțiunea simplă pe Energie.

Ministrul Energiei a adăugat că liberalii se arată „îngroziți” de faptul că România importă, în unele momente energie, însă nu precizează nimic despre perioadele în care țara noastră importă energie.

„Piața românească e conectată cu piețe de energie cu statele central și est europene. Piețele interconentate presupun importuri și exporturi de energie. Vă arătați îngroziți că sunt momente în care România importă energie, dar nu vorbiți nimic despre momentele în care România exportă energie. România importă energie fie când nu funcționează eolienele, fie prețurile din jurul nostru sunt mai mici. Așa că haideți să terminăm cu afirmațiile panicoase care nu fac decât să genereze panică. România are o strategie energetică, după ce multe guverne nu au reușit să pună nicio strategie pe hârtie. Strategia este pe site-ul ministerului. E public. Puteți să îl consultați. Avem și raportul și avizul de mediu”, a completat Anton.

De asemenea, deputatul ALDE a precizat că PNL minte când susține că 15.000 de mineri vor rămâne fără locuri de muncă. Anton Anton a mai spus că și coaliția PSD-ALDE a fost îngrijorată de creșterea prețului la energie și de aceea Guvernul a adoptat OUG 114 fiscală prin care a fost limitată creșterea prețului pentru un interval de trei ani.

„Spuneți că sunteți îngrijorați de creșterea prețurilor la energie. În sfârșit avem un numitor comun. Și noi am fost îngrijorați de acest lucru și de aceea am luat măsuri prin OUG 114 și limitat creșterile pe o perioadă de trei ani. Ați mințit spunând că 15.000 de mineri vor rămâne fără locuri de muncă. Nu e adevărat deloc. La Complextul Oltenia s-au făcut exproprieri pe care nimeni nu a știu să le descurce ani la rând. Am emis anul trecut tre Roșia, Jilț Sud și Roșiuța și pentru carierele Pinoaia și Lupoasa”, a conchis ministrul Energiei.

Deputații dezbat, la ora transmiterii acestei știri, moțiunea simplă prin care PNL cere demisia ministrului Energiei Anton Anton, pentru situația din sectorul energetic. Votul urmează să fie dat în plenul de marți al Camerei Deputaților.