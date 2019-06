Anton Helesteanu revine in fotbal. A semnat cu Politehnica Iasi!

Anton Helesteanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce ieri Mihai Teja a devenit noul antrenor principal al Politehnicii, astazi echipa s-a marit prin cooptarea fostului arbitru FIFA, ieseanul Toni Helesteanu, in fruntea Departamentului de Scouting. Cu o cariera in arbitraj inceputa in 1994, Toni Helesteanu a arbitrat 97 de meciuri in Liga 1 si a fost arbitru FIFA. S-a retras din arbitraj in 2007 si a ocupat functia de director sportiv la cluburi precum FCM Targu Mures, FC Vaslui, FC Botosani si Dinamo Bucuresti. ”Ma bucur din suflet ca m-am intors acasa si sper ca impreuna cu colegii si cu jucatorii sa confirmam ca Poli Iasi este o echipa de mare traditie. Sunt onorat de propunerea pe care mi-au facut-o cei care conduc destinele fotbalulu ...