Antonel Tanase: Ne dorim sa reconstruim increderea in institutiile statului prin digitalizarea si informatizarea administratiei publice

România digitală este pentru Guvern o ţintă majoră şi ne dorim, practic, să reconstruim încrederea în instituţiile statului prin digitalizarea şi informatizarea administraţiei publice, a declarat, marţi, la conferinţa de lansare a Consiliului Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD), Antonel Tănase, secretar general al Guvernului. "România digitală nu este pentru Guvern doar un concept frumos, ci este o ţintă majoră. De asemenea, implementarea procesului de digitalizare care va sta la baza proiectului nostru de dezvoltare a României este cu atât mai importantă în aceste momente foarte dificile prin care trece ţara noastră, ca de altfel întreaga lume. Ne dorim, practic, să reconstruim încrederea în instituţiile statului prin digitalizarea şi informatizarea administraţiei publice. Pentru acest lucru e nevoie de un parteneriat solid între sectorul public şi mediul privat, academic şi asociativ. Digitalizarea reprezintă o prioritate absolută pentru Guvern, iar în perioada următoare importantă este pregătirea lansării procedurilor de achiziţie pentru tot ceea ce înseamnă aplicaţii digitale de informatizare a administraţiei publice, a afirmat Tănase. "Încă de la preluarea mandatului, Guvernul a pus digitalizarea pe lista priorităţilor sale şi a gândit acest proces într-un mod etapizat. În acest sens, la nivelul Secretariatului General am operaţionalizat Autoritatea pentru Digitalizarea României şi vreau să felicit ADR pentru crearea Consiliului Naţional pentru Transformare Digitală. Această iniţiativă este un pas esenţial pentru elaborarea unor politici publice eficiente şi stabilirea unor bune practici care să vină atât în sprijinul industriei de high-tech, cât şi a arhitecturii instituţionale a statului. Obiectivul nostru comun este să reducem decalajele şi să începem rapid procesul de transformare digitală. Pandemia de COVID a determinat digitalizarea rapidă şi uneori bruscă a multor sectoare de activitate la nivel internaţional, dar şi în ţara noastră. Procesul de digitalizare şi automatizare a României va fi, însă, influenţat de modul în care vor fi implementate reformele din sectorul public. Un avantaj pe care îl putem avea, în acest sens, este posibilitatea de a accesa fonduri europene", a menţionat oficialul. Acesta a adăugat că "nu trebuie să digitalizăm birocraţia, ci trebuie să eficientizăm procesele". "Digitalizarea nu înseamnă scanarea unor documente şi hârtii, păstrarea lor în format electronic. Aceasta este o premisă greşită. Digitalizarea înseamnă schimbarea modului de lucru şi optimizarea procedurilor pentru o productivitate mai ridicată în instituţiile publice, în interesul cetăţenilor", a spus Antonel Tănase. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat, marţi, Consiliul Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD), o structură consultativă reglementată prin Hotărârea de Guvern 89/2020. Conducerea noii entităţi este formată din preşedintele ADR (care are şi calitatea de preşedinte CNTD) şi alţi 15 membri numiţi de preşedinte. Activitatea CNTD se desfăşoară prin intermediul grupurilor de lucru tematice, iar componenţa acestora se stabileşte prin decizia preşedintelui ADR. Pentru desfăşurarea activităţii, Consiliul colaborează cu instituţiile publice şi mediul academic, care pot fi invitate la lucrările grupurilor la iniţiativa Autorităţii pentru Digitalizarea României. CNTD are ca obiective: elaborarea recomandărilor cu privire la politicile publice în domeniul transformării digitale (cu precădere cele din domeniile aferente grupurilor de lucru), participarea, în calitate de organism consultativ, la elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul transformării digitale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice, organizarea dezbaterilor pe temele de interes de pe agenda publică din domeniul transformării digitale, precum şi analizarea, respectiv propunerea de soluţii pentru transformarea digitală a instituţiilor publice din România. ADR este o instituţie creată în anul 2020 cu scopul realizării obiectivelor Guvernului României în sfera transformării digitale a societăţii româneşti. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)