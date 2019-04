Antonia a dat vestea bomba despre sarcina. "Gemeni"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antonia le-a dat palpitatii fanilor! Frumoasa artista s-a fotografiat alaturi de Alina Eremia si a transmis un mesaj care i-a pus pe toti pe ganduri. Toata lumea stie ca este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, dar si o mama devotata. Antonia si-a etalat formele de invidiat alaturi de o alta artista sexy de la noi, Alina Eremia, iar un fan a intrebat-o daca mai asteapta un copil. Raspunsul artistei a socat pe toata lumea. "Gemeni", a scris iubita lui Alex Velea, pe Instagram. Ramane de vazut daca Antonia este doar pusa pe sotii sau artista si Alex Velea asteapta un nou membru in familia lor. Antonia are o fetita, pe nume Maya, in varsta de opt ani, din fosta relatie cu Vincenzo Castellano. Antonia si Alex ...