Antonia a fost transformata intr-un personaj din „Game of Thrones”. Ce i-a spus Maticiuc atunci cand a vazut-o

Antonia este una dintre cele mai sexy artiste de la noi si nu ezita sa arate acest lucru, atunci cand are ocazia. Imbracata intr-un body alb, mulat, iubita lui Alex Velea a incins atmosfera in mediual virtual.

Artista a fost transformata intr-un personaj celebru din serialul Game of Thrones, Daenerys si s-a lasat fotografiata in bucatarie, intr-o ipostaza provocatoare.

Peruca de culoare blond platinat a fost piesa de rezistenta, Antonia primind mesaje din partea colegilor de breasla. „Jur ca am zis ca esti mama la dragoni! Si asa incepe finalu’ acu’…”, i-a scris Codin Maticiuc. „Khaleesi, tu esti? ”, i-a scris si Mira. „Au, au , auuuuu inimaaa !!!! Pffff??”, a comentat Misha. „Uuuuuhuuuuuu!!! ?????”, i-a transmis si cantareata Raluka.

In urma speculatiilor care s-au facut de-alungul timpului despre viata ei personala, Antonia a decis recent sa spuna lucrurilor pe nume. Artista s-a declarat revoltata dupa ce oamenii au acuzat-o ca nu vrea sa aiba grija de fetita ei, care in prezent locuieste in Italia cu fostul sot, Vicenzo Castellano.

