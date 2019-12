Antonia a parasit scena! Iubita lui Velea si-a injurat fanii! Momentul a fost filmat

Cinci grame de plastic ajung, saptamanal, in organismul fiecarui locuitor al planetei prin aer, apa sau hrana, in timp ce cantitatea de plastic "depozitata" in oceane este estimata, in prezent, la circa 150 de milioane de tone, motiv pentru care Consiliul Uniunii Europene a decis sa interzica o parte din produsele de plastic utilizate zilnic, incepand din iulie 2021, se mentioneaza intr-o analiza Deloitte Romania, publicata luni.