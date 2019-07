Antonia, din nou mama? Ce spune iubita lui Alex Velea despre al patrulea copil

Cantareata Antonia a vorbit despre al patrulea copil si a spus ca nu a inchis poarta de tot, asa ca s-ar putea ca in curand sa ne dea marea veste. Partenera lui Alex Velea are deja trei copii minunati, iar un al patrulea nu ar fi o surpriza cata vreme ce iubaretii isi doresc marirea familiei.

Antonia nu spune nu unui al patrulea copil

Vedeta are o fetita, pe Maya, rodul iubirii dintre ea si Vincenzo Castellano si doi baieti, pe care i-a facut cu Alex Velea, pe nume Akim si Dominic. Dupa cum se stie, fetita este in grija tatalui, caci in urma divortului de celebrul italian, Antonia a avut parte de multe procese, mai ales ca Vincenzo nu a vrut sa ii acorde divortul.

Antonia se gandeste deja la al patrulea copil, insa momentan are alte preocupari, caci cariera ei este fundamentala acum si trebuie sa munceasca din greu pentru intretinerea familiei, cot la cot cu cantaretul Alex Velea. Recent, Antonia a fost in Italia sa-si vada fata, iar Alex a insotit-o. A spus ca este mandra de Maya, ca este foarte frumoasa si desteapta si creste pe zi ce trece.

Ce a spus despre fiica ei, care e in custodia lui Vincenzo Castellano

„Momentan nu, dar poate in viitor, cine stie. Nu am inchis poarta de tot, gata, nu mai vreau deloc, dar momentan este destul, mai ales ca noi muncim foarte mult, dar suntem foarte fericiti in formula asta. In Italia am fost recent, cu Alex. Maya creste, este foarte desteapta, foarte talentata, canta, danseaza si se uita la foarte multe tutoriale de machiaj pe youtube”, a declarat Antonia, scrie avantaje.ro.

Antonia este una dintre cele mai de succes artiste din Romania. S-a lansat in anul 2010 cu melodia „Morena”, in colaborare cu Tom Boxer, iar de atunci a lansat hit-uri pe banda rulanta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.