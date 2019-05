Antonia, in costum de baie. I-a cucerit pe toti

Antonia si-a aratat formele voluptuoase in costum de baie.. Reactiile celor care o urmaresc in mediul online nu au intarziat sa apara.

Pe contul ei de socializare, cantareata a postat o fotografie in care apare in costum de baie, la mare. Antonia poarta un slip minuscul si o bustiera de culoare nud. Costumul ii scoate in evidenta formele mai mult decat apetisante.

„Wow, super. Frumoasa”, „Frumoasa si foarte sexy”, „Minunata femeie”, „Esti din alt film, Antonia. Cu trei copii sa arati in felul asta e ceva de pe alta lume. cea mai frumoasa femeie din Romania si din showbiz”, „Ce sa mai zici: ce-i frumos e frumos”, „Da, domnule, frumoasa!”, „Superba, fascinanta, de o senzualitate si de o frumusete rapitoare! Dulce ispita irezistibila si fermecatoare”, „cea mai frumoasa femeie! Perfectiunea intruchipata”, au complimentat-o internautii pe vedeta.

Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Antonia a trait o perioada in America. A devenit cunoscuta ca model, dupa care s-a dedicat unei cariere muzicale. Artista formeaza un cuplu cu Alex Velea de mai multi ani. Din povestea lor de iubire s-au nascut doi baieti: Dominic si Akim. Antonia mai are o fiica, Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

