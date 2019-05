Antonia n-o sa uite niciodata ce a patit la un concert! „Mi-a fost foarte rusine”

Antonia a avut parte de o experienta pe care nu o va uita niciodata. la un concert pe care l-a sustinut in Germania, cu ani in urma, aceasta nu a avut spectatori.

Situatia respectiva a marcat-o atat de mult pe Antonia incat aceasta isi aminteste si astazi de experienta neplacuta prin care a trecut.

„Aveam concert cand eram cu piesa Morena si, in Germania, cred ca la un club. Erau doar ospatarii si oamenii care lucrau acolo. Nu glumesc. Nu a venit nimeni. Mi-a fost foarte rusine. Am cantat o piesa cu ospatarii. Am facut practic haz de necaz”, a declarat Antonia, potrivit Antena Stars.

Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Antonia a trait o perioada in America. A devenit cunoscuta ca model, dupa care s-a dedicat unei cariere muzicale. Artista formeaza un cuplu cu Alex Velea de mai multi ani. Din povestea lor de iubire s-au nascut doi baieti: Dominic si Akim. Antonia mai are o fiica, Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.