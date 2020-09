Antonia Pup, fosta eleva cu 10 la Bac, despre apelul ministrului Anisie la depolitizarea Educatiei: "Este cat se poate de cliseic. Anuleaza implicarea cetateanului"

Antonia Pup, fosta eleva cu 10 la Bac si ex-presedintele Consiliului Elevilor, a criticat intr-o postare pe pagina ei de Facebook, apelul ministrului Monica Anisie la incetarea politizarii Educatiei. Fosta eleva este de parere ca mesajul ministrului este unul ipocrit in contextul in care propriul secretar de stat din minister se afla in campanie electorala.