Antonia si Alex Velea, poveste de dragoste ca-n filme. Mesaje siropoase intre cei doi. “Te iubesc pana la moarte si inapoi!”

Antonia este una dintre cele mai apreciate si frumoase femei din Romania, bucurandu-se de un real succes, atat pe plan profesional, cat si pe cel personal. Vedeta traieste o poveste de dragoste cu Alex Velea, caruia i-a daruit doi baieti.

Recent, artista a urcat pe contul personal de socializare o poza in care il saruta cu patos pe partenerul ei. Langa imagine, Antonia a scris si cateva cuvinte extrem de emotionante, care confirma faptul ca relatia lor nu poate fi distrusa de nimeni si nimic.

„De obicei incerc sa fiu privata in ceea ce priveste relatia mea, dar e greu sa-mi pastrez bucuria in interior atunci cand vine vorba de el… Eu stralucesc mult mai mult cand sunt cu el… Nu ma simt singura cand stiu ca am o persoana atat de speciala care ma asteapta acasa dupa un weekend greu… Cand stiu ca am pe cineva care ma tinea mereu jos, invatandu-ma sa fiu rabdatoare, sa fiu o versiune mai buna a mea, sa ma sustin si sa ma motiveze orice ar fi. Ma simt binecuvantata si norocoasa ca pot sa impartasesc aceeasi pasiune si aceeasi scena cu cel mai bun prieten al meu! Multe femei prefera sa se prefaca ca sunt mai bune pe cont propriu, dar adevarul este ca nu au parte de relatia potrivita… Am nevoie de tine, stralucesc cand sunt cu tine… Cu adevar si cu sinceritate a ta, ANTONIA. Dragostea cucereste totul!„, a fost declaratia de dragoste a Antoniei pentru Alex Velea.

„O sa te fac fericia mereu! Antonia te iubesc pana la moarte si inapoi, in viata asta si in viata de apoi.„, a venit, imediat, raspunsul lui Alex Velea.

„Stiu, si simt asta! Te iubesc mult rau!„, a continuat artista.

Antonia si Alex Velea se iubesc de mai bine de patru ani

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.