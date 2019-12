Antrenor FC Botoșani: Jucatorii nu au fost de acord sa fie amanat meciul cu CFR

Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a explicat că jucătorii săi au fost cei care nu au acceptat amânarea meciului cu CFR Cluj, care s-a disputat duminică, și care a fost câștigat de moldoveni, scor 2-1, scrie Mediafax.

Așa cum Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a anunțat, echipa din Moldova a refuzat dorința celor de la CFR Cluj, aceea de amâna meciul pentru a se putea pregăti pentru partida cu Celtic, din Europa League, pentru că ardelenii nu au plătit banii pentru transferul lui Cătălin Golofca, realizat în vară.

"Consider că Botoșaniul are o echipă foarte bine și azi am meritat victoria. Au avut ocazie mare prin Cătălin Golofca, am scăpat, dar cred că am meritat victoria. M-a sunat domnul Iftime (n.r. - patronul FC Botoșani), m-a întrebat ce vreau, am spus punctul meu devedere, i-am întrebat și pe jucători, și pe fondul acela de supărare, pentru că tot ne-au amânat și ne-au mințit cu banii, băieții nu au fost de acord. A fost hotărârea lor, domnul Iftime a ținut cont și de vocea vestiarului", a declarat Croitoru, la Digi Sport.

Ulterior, Croitoru a anunțat că FC Botoșani se va despărți de un singur jucător în iarnă, iar șansele cel mai mari le are fundașul George Miron (25 de ani).

"Sunt 4-5 jucători care au oferte. Din câte am discutat cu domnul Iftime, pleacă un singur jucător. Restul rămân, pentru că mai au de jucat, abia au venit în vară. Cei care și-au făcut datoria, cum e George, la care s-a încheiat un ciclu, e normal ca la prima ofertă bună din punct de vedere financiar să îl lăsăm să plece. Nu știu unde pleacă, știu că are oferte. Sunt două echipe, dar hotărăște jucătorul", a mai spus Croitoru.

FC Botoșani a învins-o pe campioana CFR Cluj, duminică, pe teren propriu, scor 2-1, în runda cu numărul 20 din Liga 1. Echipa lui Marius Croitoru a urcat pe locul 7, având 29 de puncte.