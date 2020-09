Antrenorul Astra Giurgiu, Bogdan Andone, dupa meciul cu Viitorul: 'Am primit goluri cu foarte mare usurinta'

Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Viitorul, scor 1-4, că arbitrii fac ce vor, iar antrenorii nu pot vorbi despre acest lucru, deoarece riscă să fie suspendaţi, informează News.ro.

“Din păcate tot ceea ce am pregătit nu s-a regăsit în joc decât foarte puţin. Am primit goluri cu foarte mare uşurinţă, pe ce am lucrat, acţiuni individuale. Nu pot să-mi explic. Am creat foarte multe ocazii de a marcat. Am luat gol din degajarea portarului, golul patru. Trebuie să găsim soluţii şi să trecem peste. Este o situaţie foarte complicată. Nu găsesc nicio explicaţie. A fost penalti clar la Fatai, dar din păcate dacă vorbeşti despre arbitraj eşti suspendat. Ei fac ce vor, ne tratează ca pe nişte sclavi”, a spus Andone la posturile care transmit Liga I.

Formaţia FC Viitorul a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a cincea a Ligii I, arbitrat de Istvan Kovacs.

Au marcat Iancu ’13, ’59, Luckassen ’20 şi Măţan ’38 pentru învingători, respectiv Alibec ’63 (penalti) pentru Astra.