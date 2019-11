Antrenorul celor de la Lazio iși pune toate speranțele in Celtic

Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, joi seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, că formaţia sa ar fi meritat să obţină mai multe puncte până acum în grupele Ligii Europa. El consideră că CFR Cluj va avea “viaţă grea” în ultima etapă a grupelor.

“Trebuia să avem mai multe puncte. Cluj va avea viaţă grea cu Celtic. Da, avem speranţe. Însă se poate întâmpla orice”, a spus Inzaghi la Digi Sport.

El a mai afirmat, pentru Sky Sport, că Lazo ar fi putut să mai înscrie un gol. “În prima repriză am mai fi putut înscrie un gol. În repriza a doua am suferit. Trebuie să încercăm să marcăm mai multe goluri, să închidem meciurile mai devreme. De aceea nu am meritat să ajungem în minutul 90 cu un singur gol avantaj”, a adăugat tehnicianul.

CFR Cluj a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de Lazio, în etapa a V-a a Ligii Europa, penultima. Clujenii trebuie să obţină cel puţin un rezultat de egalitate, la 12 decembrie, în meciul de acasă, cu Celtic, pentru a se califica în 16-imi. Echipa scoţiană a câştigat Grupa E.