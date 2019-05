Antrenorul clubului Chelsea, deranjat de presiunea impusa de Roman Abramovich: 'Dupa 10 luni de munca eu acum trebuie sa imi joc funcția in 90 de minute'

Viitorul lui Maurizio Sarri pe banca tehnică a lui Chelsea este pus sub semnul întrebării. Finala Europa League, jucată în fața celor de la Arsenal, ar putea fi ultimul meci la gruparea de pe Stamford Bridge pentru antrenorul italian, informează Mediafax.

Tehnicianul nu a fost încântat de această presiune și a reacționat în cadrul unei conferințe de presă. "Dacă situația este așa vreau să plec imediat. Pentru că nu poți ... după 10 luni de muncă eu acum trebuie să îmi joc funcția în 90 de minute. Nu este corect așa. Ori ești fericit de munca mea, ori nu ești", a fost mesajul indirect pe care i l-a transmis Maurizio Sarri finanțatorului rus Roman Abramovich.

Finala Europa League se va disputa pe 29 mai la Baku, de la ora 22:00.

"Trebuie să mă gândesc doar la finala Europa League. Mai am doi ani de contract aici, nu am vorbit cu alte echipe. Trebuie să vorbesc cu cei de la club după finală. Vreau să știu dacă ei sunt mulțumiți de mine sau nu. am avut un sezon bun, cu probleme, desigur. Am pierdut două sau trei meciuri destul de urât, dar am terminat campionatul pe locul trei. Am ajuns în finala Cupei Ligii, iar acum suntem în finala Europa League. Așadar, acest sezon este unul foarte bun. Dacă vom câștiga la Baku va deveni un sezon minunat. Acest grup merită să crească și mai mult", a mai spus Maurizio Sarri.

Potrivit presei internaționale, Chelsea l-a contactat deja pe Frank Lampard pentru a-l înlocui pe Sarri la gruparea de pe Stamford Bridge, indiferent dacă "albaștrii" câștigă finala Europa League de la Baku.

Maurizio Sarri a ajuns la Chelsea în iulie 2018, după ce Antonio Conte, care mai avea doi ani de contract, a fost demis.