Antrenorul Dan Petrescu vrea sistemul VAR și in Romania, dupa ce CFR a remizat cu FC Viitorul: 'Daca era, dadea trei penaltiuri'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după meciul cu FC Viitorul, scor 1-1, că dacă ar fi existat sistemul VAR formaţia sa ar fi beneficiat de trei penaltiuri, relatează News.ro.

“Viitorul a ajuns la poartă? Am stat numai la ei în careu. Nu sunt supărat pe arbiru, sunt supărat că n-avem VAR în România. Dacă era vedea, dădea trei penaltiuri şi plecam acasă. Kazahstan are VAR, noi nu avem. Ce vină are arbitrul dacă nu vede? Ce să le zic băieţilor mei? Şi-au dat viaţa, n-a vrut mingea să intre, deşi s-a jucat la o poartă. Restul că avem zece galbene luate.... În rest îi felicit pe băieţi pentru atitudine. Echipa face nişte rezultate fantastice, clubul e fericit, o să fie bani, mai mult ce să facem? Mai ales dacă suntem arbitraţi ca azi, va fi foarte greu. Fără VAR n-avem nicio şansă la titlu”, a spus Petrescu la Digi Sport.

Echipa CFR Cluj a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a şasea a Ligii I, arbitrat de Marcel Bîrsan. Au marcat Luckassen ‘7 pentru gazde şi Deac ’54 (penalti) pentru oaspeţi.