Antrenorul Darren Cahill i-a transmis Simonei Halep un mesaj pentru a 28-a aniversare: "Hai sa-l facem pe al 29-lea si mai bun"

Antrenorul australian Darren Cahill i-a transmis un mesaj de felicitare Simonei Halep, care implineste, vineri, 28 de ani, in care o felicita pentru parcursul din al 28-lea an de viata si spera ca in al 29-lea, cand va reveni alaturi de ea, sa fie un an si mai bun. "Ai privirea aceea cand stii ca urmeaza sa primesti cadouri! La multi ani, Simona! Sa ai o zi minunata si sa te asiguri ca baietii (Toni, Theo & Daniel) au mare grija de tine astazi. Felicitari pentru un al 28-lea an minunat si hai sa-l facem pe al 29-lea si mai bun", a scris Cahill pe Instagram.