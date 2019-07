Antrenorul Dinamo demisioneaza. El a suferit un infarct in timpul meciului Dinamo-Craiova

Antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe (51 de ani) a anunţat că renunţă la antrenorat cel puţin pentru o perioadă. Decizia vine după ce duminică, Neagoe a leşinat în timpul partidei Dinamo-Craiova. A fost preluat de de o Ambulanţă şi transprtat la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Pe parcursul îngrijirilor medicale primite atât la faţa locului cât The post Antrenorul Dinamo demisionează. El a suferit un infarct în timpul meciului Dinamo-Craiova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.